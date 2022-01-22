Вести Кремля. Сливки: Навальный может остаться в тюрьме надолго
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Заключенного Алексея Навального не собираются оставлять в покое. Оппозиционеру шьют новое уголовное дело, из-за чего есть риск получить плюс 10 лет лишения свободы.
О других курьезных событиях, которые произошли в России – узнавайте в программе.
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