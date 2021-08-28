Вести Кремля. Сливки: Путин будет бороться с отечественным образованием

Российская учительница Жанна Торхова пожаловалась президенту Владимиру Путину на образ педагога в шоу "Наша Russia". Она сказала, что нужно правильно освещать работу учителей в СМИ. Владимир Путин хочет с этим бороться.

Какими еще событиями отличились Россия течение недели – в программе.

Интересно Крах путинского режима, – Мусиенко предположил, почему Россия не решится на наступление

Борьба с людьми, которые много едят

В Северной Корее Ким Чен Ын говорил о том, что людям грозит голод. Там даже создали мультфильмы о том, почему опасно иметь избыточный вес. В то же время в Кремле заверили, что человечество может погибнуть из-за большого употребления еды.

Поклонская станет послом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса. В СМИ сообщали, что из-за поведения и экстравагантных заявлениях Поклонскую не хотели видеть в Думе следующего созыва.

Стоит прочитать Нарушила законы войны, – Венедиктова заявила, что Поклонскую будут судить заочно

Вакцина от COVID-19 в помидорах

в Узбекистане ученые создали "помидорную вакцину" против коронавируса. Для вакцинации достаточно съесть помидор. В желудке его клетки образуют антиген.

Пропагандист идет в Госдуму

Пропагандист Евгений Попов баллотируется в Госдуму. Он представляет президентскую партию "Единая Россия". Однако людей удивил тот факт, что он по непонятным причинам стал членом организации людей с инвалидностью.

Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 августа: видео