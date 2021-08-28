Вести Кремля. Сливки: Путин будет бороться с отечественным образованием
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Российская учительница Жанна Торхова пожаловалась президенту Владимиру Путину на образ педагога в шоу "Наша Russia". Она сказала, что нужно правильно освещать работу учителей в СМИ. Владимир Путин хочет с этим бороться.
Какими еще событиями отличились Россия течение недели – в программе.
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Борьба с людьми, которые много едят
В Северной Корее Ким Чен Ын говорил о том, что людям грозит голод. Там даже создали мультфильмы о том, почему опасно иметь избыточный вес. В то же время в Кремле заверили, что человечество может погибнуть из-за большого употребления еды.
Поклонская станет послом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса. В СМИ сообщали, что из-за поведения и экстравагантных заявлениях Поклонскую не хотели видеть в Думе следующего созыва.
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Вакцина от COVID-19 в помидорах
в Узбекистане ученые создали "помидорную вакцину" против коронавируса. Для вакцинации достаточно съесть помидор. В желудке его клетки образуют антиген.
Пропагандист идет в Госдуму
Пропагандист Евгений Попов баллотируется в Госдуму. Он представляет президентскую партию "Единая Россия". Однако людей удивил тот факт, что он по непонятным причинам стал членом организации людей с инвалидностью.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 28 августа: видео