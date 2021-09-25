Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

Обратите внимание Вести Кремля. Сливки: Россия хочет "удивить" мир инновациями

Кадыров ответил Байдену

Президент США Джо Байдена призвал защищать права ЛГБТ-сообщества "от Чечни до Камеруна". Глава Чечни Рамзан Кадыров сразу же ответил ему. Он назвал его слова "странными и вздорными" и пригласил в республику.

К теме Вести Кремля: Кадыров по-чеченски отреагировал на слова Байдена

Арест российской актрисы

Суд арестовал на 10 суток 43-летнюю Ларису Кривоносову. Она показала пародию на представительницу МВД Ирину Волк. Кроме ареста, Кривоносову оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы сотрудника полиции.

Путин продлил контрсанции

Владимир Путин продлил контрсанкции, согласно с которыми запрещается ввоз продукции из отдельных стран Запада. Санкции были введены в ответ на действия западных государств после оккупации Крыма.

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