Как проходили выборы в России

В России выбирали партии в Госдуму. Однако не обошлось без странных избирательных участков и самих граждан. В частности, было голосование на пеньках, в палатках и маршрутках.

Россия заявила об "освободительном походе"

В Министерстве иностранных дел России сделали заявление, которое возмутило людей на международном уровне. Там заверили, что Советский Союз совершил "освободительный поход" на территории Польши во время Второй мировой войны. Так назвали на самом деле нападение Красной армии на Польшу 17 сентября 1939 года.

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Демографическая политика России

В России серьезно взялись за демографическую политику. Власти намереваются увеличить долю женщин, отказавшихся от абортов. Создали специальный план мероприятий – его разделили на 7 разделов.

Фанат Моргенштерна

Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала пермского стрелка фанатом Моргенштерна. По ее словам, певец распространяет информацию, связанную с насилием и шокирующим контентом.

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