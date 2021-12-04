Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

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Лукашенко и "байки" о чеченцах

Самопровозглашенный президент Беларуси во время интервью российскому пропагандисту в очередной раз нес чепуху. Александр Лукашенко заявил, что чеченцы доставляли мигрантов через белорусскую территорию.

Исторические поучения от Путина

Глава Кремля посетил новый культурный центр в России. Там он почему-то начал объяснять, что было на этом месте в далеком XVII столетии и обратил внимание на рояль.

"Свободная" пресс-конференция

В Кремле заявили о том, что скоро состоится пресс-конференция Владимиром Путином. По словам Москвы, встреча с главой страны-агрессора пройдет без свободной аккредитации СМИ через COVID-19.

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Разнообразие памятников

В Екатеринбурге рядом с памятником советскому полководцу Георгию Жукову установили еще один. Опять-таки Жукову. Похоже, одного памятника для россиян оказалось мало.

Уникальная российская скорость

Президент страны-окупанта анонсировал появление в России "нового гиперзвукового оружия с максимальной скоростью аж 9 Махов". Хотя ракетный комплекс "Авангард" уже достигал похожей скорости.

Возвращение мамонтов

В университете Якутии завершили установку оборудования для исследований клеток животных. Там хотят возрождать мамонтов и реализовать "уникальный" проект.

Русский iPutin

В России разработали секретный смартфон для военных и спецслужб. Подобная идея обошлась россиянам в более миллиарда рублей, стоимость же 1 смартфона не разглашается.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео