Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

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В школах России – меньше контрольных

Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах России. Таким образом режим якобы хочет лучше контролировать уровень знаний в учебных заведениях.

Очередной отдых Путина и Шойгу

Президент страны-окупанта отдыхнул в Тайге из Сергеем Шойгу – российским министром обороны. Стоит отметить, что совместная поездка была не первой.

Испанский банер с "меню русских проституток"

Посольство России в Испании требует убрать с улиц испанских городов социальную рекламу, где присутствует "меню проституток из России". В банере была фраза: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница и кокаин – 50 евро".

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Россия подавляет YouTube

Гендиректорка YouTube заявила, что при работе с властями России команде видеохостинга приходится считаться с местными законами. Ранее в ютубе заблокировали ролик со списком кандидатов от "Умного голосования" Олексея Навального.

Борьба с пожарами через иконы

Министерство по по чрезвычайным ситуациям России закупает 20 двустворчатых икон "Неопалимая купина". В министерстве считают, что они должны охранять от пожаров.

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