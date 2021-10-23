Вести Кремля. Сливки: Заседания Госдумы по утрам "опасны" для здоровья

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман пожаловался на заседание, которые происходят утром. Он предложил собираться позже, чтобы чиновники больше отдыхали.

Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

К теме Встречался с киллером, но сбежал, – экс-депутат Госдумы, который не поддержал оккупацию Крыма

Тюрьма из-за пародии

Актрису из Уссурийска приговорили к 3 месяцам колонии. Она пародировала на шоу представителя российского МВД. Чтобы найти причину посадить актрису, российские власти откопали дело за 2017 год.

Вето на Нобелевскую премию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин хочет запретить Нобелевскую премию мира. Ему не нравятся люди, которые на претендуют на премию.

Очки для армейцев

В России разработали очки дополненной реальности для военных. Устройства якобы способны выводить на линзы полученные от командования сообщения.

Важно В 2022 году Россия планирует потратить на армию больше, чем на экономику

Кирилл против интернета

Патриарх Кирилл считает, что интернет перечеркивает все, что дети изучает в школе. По словам кремлевского патриарха, всемирная паутина еще больше воспитывает в детях непринятие школных знань.

"Игра в кальмара" под подозрением

Сериал "Игра в кальмара" могут запретить, ведь там заподозрили пагубное влияние на юных зрителей. Спецорганизация проверит южнокарейскую картину, нет ли там негатива для подростков.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео