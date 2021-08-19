О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на четверг, 19 августа – узнавайте в программе.

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Советник Кадырова поддерживает талибов

Советник Рамзана Кадырова Адам Шахидов назвал талибов "красавчиками". Вскоре он удалил свои комментарии о поддержке представителей "Талибана", но пользователи интернета сохранили скриншоты.

Сын Рогозина владеет жильем за 180 миллионов рублей

Сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина владеет квартирой в элитном жилом комплексе "Триумф Палас". Стоимость его жилья составляет примерно 180 миллионов рублей.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 19 августа 2021 года: смотрите видео