Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на четвер, 19 серпня – дізнавайтесь у програмі.

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Радник Кадирова підтримує талібів

Радник Рамзана Кадирова Адам Шахідов назвав талібів "красавчиками". Невдовзі він видалив свої коментарі щодо підтримки представників "Талібану", але користувачі інтернету зберегли скриншоти.

Син Рогозіна володіє житлом за 180 мільйонів рублів

Син глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна володіє квартирою в елітному житловому комплексі "Тріумф Палас". Вартість його житла становить приблизно 180 мільйонів рублів.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 19 серпня 2021 року: дивіться відео