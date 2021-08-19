Про це президент України розповів під час інтерв'ю на острові Зміїний. Зеленський каже, що така емоційність є надмірною для відповідальності, яку несе посада президента.

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Емоційність із раціональністю не пов'язана, – Зеленський

Зеленський зауважив, що таке ставлення у Росії є на адресу багатьох держав, зокрема й України.

Емоційність як раз, як правило, із раціональністю не пов'язана. Я вважаю, що він занадто емоційний у ставленні до України. Тому що іноді емоції призводять до незворотних результатів,

– сказав Зеленський.

Путін опублікував одіозну статтю про Україну

Зазначимо, що нещодавно Путін видав одіозну статтю про Україну. На сайті глави держави-агресора її опублікували навіть українською мовою. Скандальний матеріал приправлений пропагандистськими твердженнями та спотвореними фактами.

Так, Путін стверджує, що Україну начебто допомагали створювати більшовики. А Москва весь час "робила усе, аби спинити братовбивство".

На "творчість" Путіна відреагував Зеленський

Зеленський відреагував на "творчість" російського президента. Глава України відповів, що не читав статтю повністю. Проте він знайшов позитивний момент – очільник Кремля написав українською, отож "у Києві все роблять правильно".

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Важливо! Раніше Путін заявив, що не бачить причин зустрічатись з Зеленським. Виявляється, Москву розчаровує поведінка українського президента. Нею Росія не задоволена ще з грудня 2019 року – часу зустрічі лідерів "нормандської четвірки".