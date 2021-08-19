Об этом президент Украины рассказал во время интервью на острове Змеиный. Зеленский говорит, что такая эмоциональность является избыточной для ответственности, которую несет должность президента.

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Эмоциональность с рациональностью не связана, – Зеленский

Зеленский отметил, что такое отношение в России есть в отношении многих государств, включая Украину.

Эмоциональность как раз, как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он слишком эмоциональный в отношении Украины. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам,

– сказал Зеленский.

Путин опубликовал одиозную статью об Украине

Отметим, что недавно Путин издал одиозную статью об Украине. На сайте главы государства-агрессора ее опубликовали даже на украинском языке. Скандальный материал приправлен пропагандистскими утверждениями и искаженными фактами.

Так, Путин утверждает, что Украину якобы помогали создавать большевики. А Москва все время "делала все, чтобы остановить братоубийство".

На "творчество" Путина отреагировал Зеленский

Зеленский отреагировал на "творчество" российского президента. Глава Украины ответил, что не читал статью полностью. Однако он нашел положительный момент – глава Кремля написал на украинском, а значит "в Киеве все делают правильно".

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Важно! Ранее Путин заявил, что не видит причин встречаться с Зеленским. Оказывается, Москву разочаровывает поведение украинского президента. Им Россия не довольна еще с декабря 2019 года – времени встречи лидеров "нормандской четверки".