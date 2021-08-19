Зеленский отметил, что пока не сделал то, что хочет. Президент подчеркнул: "я же сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром".
Заметьте Хочу на море, на наше Черное море, – Зеленский о мечтах после деоккупации Крыма
Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно – это не моя амбиция,
– заявил Зеленский.
В августе рейтинг Зеленского упал
- В августе 2021 года рейтинг президента Зеленского уменьшился на 1,5 процента.
- Сейчас его поддержали бы 27,2% украинцев (среди тех, кто будет голосовать и определился).
- Политик лидирует в 17 областях Украины.
Что Зеленский говорил через год президентства
- В мае 2020 года во время пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства Зеленский заявил, что готов подумать о второй каденции.
- Политик даже признался, что колеблется, хватит ли одного срока президентства, чтобы реализовать все задуманное.
- Зеленский отмечал: решающим будет то, как "скажет народ Украины". Также президента будет интересовать мнение его родных.