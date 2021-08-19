Зеленский отметил, что пока не сделал то, что хочет. Президент подчеркнул: "я же сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром".

Заметьте Хочу на море, на наше Черное море, – Зеленский о мечтах после деоккупации Крыма

Я не просто рассматриваю такую ​​возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно – это не моя амбиция,

– заявил Зеленский.

В августе рейтинг Зеленского упал

В августе 2021 года рейтинг президента Зеленского уменьшился на 1,5 процента.

Сейчас его поддержали бы 27,2% украинцев (среди тех, кто будет голосовать и определился).

Политик лидирует в 17 областях Украины.

Что Зеленский говорил через год президентства