Подробнее о том, какие еще курьезные события произошли в России и Беларуси, по состоянию на среду, 30 июня – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Лавров рассказал о бисексуале Иисусе Христе

Закон Путина об "арктическом гектаре"

Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно получить гектар земли в Арктической зоне. Всего планируют выделить 420 гектаров земли. Получить их могут люди из определенных районов.

Похудение Ким Чен Ына

Диктатор из Северной Кореи Ким Чен Ын существенно потерял вес. Это активно обсуждает не только народ, но и СМИ. Что интересно, население выразило обеспокоенность, ведь подозревает, что у диктатора могут быть проблемы со здоровьем.

Интересно Запад ждет пока Ким Чен Ын сам попросит диалога – Печий

TUT.BY удалил сообщения из-за давления режима

Независимый белорусский портал TUT.BY вынужден был удалить из своих соцсетей посты за 2020 год и первую половину 2021 года. Все из-за давления режима – в редакции хотят обезопасить своих сотрудников, ведь материалы могут признать "экстремистскими".

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 30 июня: смотрите видео