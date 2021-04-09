Глава Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что заставлял чиновников изображать из себя снежных людей. Он просил чиновников облачиться в костюмы йети, чтобы развивать туризм в регионе.

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