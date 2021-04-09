Вести Кремля: Политик из России приказывал одеваться в костюмы снежных людей
Глава Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что заставлял чиновников изображать из себя снежных людей. Он просил чиновников облачиться в костюмы йети, чтобы развивать туризм в регионе.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Больше о других курьезных событиях, которые произошли в России в пятницу, 9 апреля – читайте далее.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 9 апреля 2021:
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