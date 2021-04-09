Голова Кемеровської області Аман Тулєєв повідомив, що змушував чиновників вдавати з себе снігових людей. Він просив посадовців одягатися в костюми йеті, щоб розвивати туризм в регіоні.

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До теми Вєсті Кремля: Кадиров переписав на дружин розкішне майно

Патрушев запідозрив США у біозброї

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев запідозрив США у розробці біологічної зброї біля кордонів. Ймовірно, він мав на увазі міф про так звану гей-бомбу.

Росіяни освятили ракету

У Росії з'явилися "провідні" фахівці Роскосмосу, які зможуть позмагатися навіть зі світовими професіоналами. На Байконурі священник освятив пілотований космічний корабель "Гагарін".

Російський інженер сховався в туалеті літака

В "Шереметьєво" інженер "Аерофлота" сховався в туалеті літака, який летів у Маямі. Він хотів потрапити в США без квитка.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 квітня 2021: