О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 9 декабря – читайте далее.

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Автомобиль за газ

В Чечне по поручению Рамзана Кадырова на дорогах госслужащие с автоматами ловили должников за газ и даже отнимали у них имущество. Речь идет о принудительной возможности потери автомобилей.

1% Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что оправдательные приговоры очень выросли. Он раскритиковал местных чиновников. Однако за 2021 год российские суды оправдали лишь 1% обвиняемых.

Интернет-вмешательство

Лига безопасного интернета зафиксировала якобы первые попытки подготовки вмешательства в президентские выборы 2024 года в России. Мол, в сети массово покупают аккаунты для вмешательства в "честное народоизбрание".

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