Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 9 грудня – читайте далі.
До теми Тіпічний русскій мір: Російські пенсіонери отримують пенсію у 10 рублів
Автомобіль за газ
У Чечні за порученням Рамзана Кадирова на дорогах держслужбовці з автоматами ловили боржників за газ і навіть забирали у них майно. Мовиться про примусову можливість утрати автомобілів.
1% Бастрикіна
Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що виправдувальні вироки дуже зросли. Він розкритикував місцевих чиновників. Проте за 2021 рік російські суди виправдали лише 1% звинувачених.
Інтернет-втручання
Ліга безпечного інтернету зафіксувала нібито перші спроби підготовки втручання у президентські вибори 2024 року у Росії. Мовляв, у мережі масово купують акаунти для втручання у "чесне народообрання".
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 грудня: дивіться відео