Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 9 грудня – читайте далі.

До теми Тіпічний русскій мір: Російські пенсіонери отримують пенсію у 10 рублів

Автомобіль за газ

У Чечні за порученням Рамзана Кадирова на дорогах держслужбовці з автоматами ловили боржників за газ і навіть забирали у них майно. Мовиться про примусову можливість утрати автомобілів.

1% Бастрикіна

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що виправдувальні вироки дуже зросли. Він розкритикував місцевих чиновників. Проте за 2021 рік російські суди виправдали лише 1% звинувачених.

Інтернет-втручання

Ліга безпечного інтернету зафіксувала нібито перші спроби підготовки втручання у президентські вибори 2024 року у Росії. Мовляв, у мережі масово купують акаунти для втручання у "чесне народообрання".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 грудня: дивіться відео