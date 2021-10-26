О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 26 октября, – узнавайте в программе.

Интересно "Черный список" Минкульта пополнился: внесли еще 14 российских артистов

Орейро стала гражданкой России

Известная уругвайская певица и актриса Наталья Орейро получила российское гражданство. Российский паспорт получил и ее 9-летний сын. Бывшая звезда латиноамериканских сериалов давно просилась к Путину.

Россия хочет сотрудничества с Илоном Маском

Дмитрий Рогозин заявил, что SpaceX получила достаточно опыта, чтобы возить российские экипажи в космос. Речь идет именно о "батуте", над которым ранее смеялся директор "Роскосмоса".

Солист "Агаты Кристи" обозвал либералов

Фронтмен музыкальной группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов во время концерта грубо обозвал либералов, представителей ЛГБТ-сообщества и "Ельцин Центр", где проходило мероприятие. В последнее время сторонник Путина часто публично затрагивает эту тему.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 октября: смотрите видео