Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 26 жовтня – дізнайтеся в програмі.
Цікаво "Чорний список" Мінкульту поповнився: внесли ще 14 російських артистів
Орейро стала громадянкою Росії
Відома уругвайська співачка та акторка Наталія Орейро отримала російське громадянство. Російський паспорт отримав і її 9-річний син. Колишня зірка латиноамерииканських серіалів давно просилася до Путіна.
Росія хоче співпраці з Ілоном Маском
Дмитро Рогозін заявив, що SpaceX отримала достатньо досвіду, щоб возити російські екіпажі в космос. Мовиться саме про "батут", з якого раніше кепкував директор "Роскосмосу".
Соліст "Агати Крісті" обізвав лібералів
Фронтмен музичної групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов під час концерту грубо обізвав лібералів, представників ЛГБТ-спільноти і "Єльцин Центр", де відбувався захід. Останнім часом прихильник Путіна часто публічно порушує цю тему.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 жовтня: дивіться відео