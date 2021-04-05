Президента России Владимира Путина признали самым красивым мужчиной 18% мужчин и 17% женщин. Это на один процент меньше, чем в 2020 году. На втором месте – актер Дмитрий Нагиев. Его считают самым красивым мужчиной 3% россиянок.

О других курьезных событиях в России по состоянию на понедельник, 5 апреля 2021 года – в программе.

Интересно Вести.UA Белорусские пропагандисты распространяют фейки об Украине

Ухудшение здоровья Навального

У российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме ухудшилось здоровье. Его в колонии посетила Общественная наблюдательная комиссия.

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На Дудя пожаловались из-за наркотиков

Активисты Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя. Они направили заявление в управление по контролю за распространением наркотиков с просьбой проверить материал блогера, нет ли там запрещенной информации.

Российский врач рассказал о советских блюдах

Известный российский врач Александр Мясников рассказал о плюсах блюд советской кухни и питании в СССР. По его мнению, соответствующий образ жизни объясняет полное отсутствие людей с лишним весом среди советских граждан.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 5 апреля: смотрите видео