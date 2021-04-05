Провластные белорусские СМИ взялись за рассказы о том, какая плохая жизнь в Украине. В то же время телеведущая одного из пропагандистских телеканалов Юлия Артюх попала в базу "Миротворца" за антиукраинские высказывания.

Подробнее о курьезных случаях в Украине на понедельник, 5 апреля 2021 года – в программе.

Обратите внимание После фейка о "голодных украинцах" белорусская пропагандистка загремела в "Миротворец"

Выработка вакцины в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нужно производить свою вакцину. Украинский препарат, как заметил Степанов, может быть дороже, однако его производство – вопрос национальной безопасности.

К теме Украина должна производить свою вакцину против коронавируса: что для этого нужно

Жомовая яма больше не для Кивы

Илья Кива лишился своей жомовой ямы, которая в 2019 году принесли ему миллион 200 тысяч гривен. В то же время в декларации одиозного нардепа появился Rolex за почти 400 тысяч гривен.

Больше читайте здесь С декларации Кивы исчезла жомовая яма и появился Rolex за почти 400 тысяч гривен

Возвращение Юлии Мендель

Программа пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель провалилась. Но она вернулась на телеканал "Дом". В эфире Мендель заявила, что в Украине есть "украинский русский язык".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 5 апреля: смотрите видео