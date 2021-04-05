Провладні білоруські ЗМІ взялись за розповіді про те, яке погане життя в Україні. Водночас телеведуча одного з пропагандистських телеканалів Юлія Артюх потрапила у базу "Миротворця" через антиукраїнські висловлювання.

Детальніше про курйозні випадки в Україні станом на понеділок, 5 квітня 2021 року – у програмі.

Зверніть увагу Після фейку про "голодних українців" білоруська пропагандистка загриміла до "Миротворця"

Вироблення вакцини в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що потрібно виробляти свою вакцину. Український препарат, як зауважив Степанов, може бути дорожчим, однак його виробництво – питання національної безпеки.

До теми Україна повинна виготовляти свою вакцину проти коронавірусу: що для цього потрібно

Жомова яма більше не для Киви

Ілля Кива позбувся своєї жомової ями, яка у 2019 році принесли йому мільйон 200 тисяч гривень. Водночас у декларації одіозного нардепа з'явився Rolex за майже 400 тисяч гривень.

Більше читайте тут З декларації Киви зникла жомова яма і з'явився Rolex за майже 400 тисяч гривень

Повернення Юлії Мендель

Програма прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель провалилася. Але вона повернулась на телеканал "Дом". В ефірі Мендель заявила, що в Україні є "українська російська мова".

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 5 квітня: дивіться відео