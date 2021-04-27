Спикер Государственной думы Вячеслав Володин пользовался услугами суррогатного материнства. У него для этого был статус "одинокого мужчины".

Какие еще курьезные события произошли в России, по состоянию на 26 апреля – читайте дальше.

Предыдущий выпуск Вести Кремля. Сливки: Медведев стал героем мемов после послания Путина парламенту

Технопарк "Роскосмоса"

"Роскосмос" хочет создать образовательный технопарк на базе космодрома Восточный в Амурской области. Заговорили даже о возможности разместить там филиал вуза. Однако никаких деталей такой цели не назвали. Неизвестно ни о сроках, ни об учебном заведении.

Медведев взорвал сеть

Дмитрий Медведев написал колонку "Невыученные уроки истории". Он посвятил ее ухудшению отношений России и США. Все бы ничего, но Медведев начал работу с эпиграфа – цитаты, которую приписал китайскому стратегу Сунь-дзи. На самом деле она ему не принадлежит.

Россия назвала США "недружественной страной"

Россия решила внести Соединенные Штаты Америки в список "недружественных стран". Теперь США будут ограничены в праве нанимать российских граждан – их численность будет определяться квотой.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 апреля 2021: смотрите видео