Вести Кремля: Спикер российской Думы пользовался услугами суррогатного материнства
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин пользовался услугами суррогатного материнства. У него для этого был статус "одинокого мужчины".
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в России, по состоянию на 26 апреля – читайте дальше.
Предыдущий выпуск Вести Кремля. Сливки: Медведев стал героем мемов после послания Путина парламенту
Технопарк "Роскосмоса"
"Роскосмос" хочет создать образовательный технопарк на базе космодрома Восточный в Амурской области. Заговорили даже о возможности разместить там филиал вуза. Однако никаких деталей такой цели не назвали. Неизвестно ни о сроках, ни об учебном заведении.
Медведев взорвал сеть
Дмитрий Медведев написал колонку "Невыученные уроки истории". Он посвятил ее ухудшению отношений России и США. Все бы ничего, но Медведев начал работу с эпиграфа – цитаты, которую приписал китайскому стратегу Сунь-дзи. На самом деле она ему не принадлежит.
Россия назвала США "недружественной страной"
Россия решила внести Соединенные Штаты Америки в список "недружественных стран". Теперь США будут ограничены в праве нанимать российских граждан – их численность будет определяться квотой.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 апреля 2021: смотрите видео
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