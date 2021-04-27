Спікер Державної думи В'ячеслав Володін користувався послугами сурогатного материнства. У нього для цього був статус "самотнього чоловіка".

Які ще курйозні події відбулися в Росії, станом на 26 квітня – читайте далі.

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Технопарк "Роскосмосу"

"Роскосмос" хоче створити освітній технопарк на базі космодрому Східний в Амурській області. Заговорили навіть про можливість розташувати там філію вишу. Однак жодний деталей такої мети не назвали. Невідомо ні про терміни, ні про навчальний заклад.

Медведєв підірвав мережу

Дмитро Медведєв написав колонку "Невивчені уроки історії". Він присвятив її погіршенню відносин Росії і США. Все б нічого, але Медведєв почав роботу з епіграфа – цитати, яку приписав китайському стратегу Сунь-дзи. Насправді ж вона йому не належить.

Росія назвала США "недружньою країною"

Росія вирішила внести Сполучені Штати Америки в список "недружніх країн". Тепер США будуть обмежені в праві наймати російських громадян – їх чисельність буде визначатися квотою.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 квітня 2021: дивіться відео