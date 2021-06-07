Вєсті.UA: Ахметов удивится, если окажется олигархом

Ринат Ахметов говорит, что он был бы удивлен, если бы его признали олигархом. Сама пресс-служба Ахметова называет его "инвестором".

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на понедельник, 7 июня – в программе.

К теме Вєсті.UA Россия вспомнила о Азарове и Цареве

Кива в отпуске

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива не поддержал тренд этого лета #путешествуйукраиной и отправился на отдых в Хорватию. В своем Инстаграме депутат выложил видео, как с разбега прыгает в море и занимается в спортзале. Еще делится проблемами экологии.

Притула ушел из "Голоса"

Сергей Притула сообщил о своем выходе из "Голоса". По его словам, это было сознательное и взвешенное решение. Председатель партии Кира Рудик говорит, что сейчас в политсиле ждут его письменное заявление.

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Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 7 июня: смотрите видео