В выпуске программы "Вести.UA" за 22 июля – когда дело дошло до настоящей зоны компетенции СБУ – терроризм – за дело почему-то взялся мощный министр. Наверное, ему сейчас отбелить репутацию больше нужно. В парламенте завелся свой Билли Миллиган. Иногда кажется, что в Илье Киве живут сразу несколько личностей: борец, мент, религиозный фанатик или социалист.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Что думают украинцы о решении войны на Донбассе: опрос.