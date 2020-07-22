У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 липня – коли справа дійшла до справжньої зони компетенції СБУ – тероризм – до справи чомусь взявся потужний міністр. Напевно, йому зараз відбілити репутацію більше потрібно. У парлементі завівся свій Біллі Міліган. Інколи здається, що в Іллі Киві живуть відразу кілька особистостей: борець, мент, релігійний фанатик чи соціаліст.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Що думають українці про вирішення війни на Донбасі: опитування.