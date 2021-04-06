Руководство Национальной полиции, оказывается, настолько малообеспеченное, что должно просить финансовой помощи у Арсена Авакова. Вот он и выписал полмиллиона гривен помощи 4 высокопоставленным чиновникам.

Подробнее о курьезных случаях в Украине по состоянию на вторник, 6 апреля 2021 года – в программе.

Интересно Аваков выписал более 400 тысяч помощи 4 руководителям полиции, – "Следствие.Инфо"

Плагиат Шкарлета

Окружной административный суд признал, что в работах Сергея Шкарлета нет плагиата. По иску министра образования против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, суд принял решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики.

К теме Шкарлет выиграл суд против НАОКВО относительно плагиата в своих научных работах

Выборы мэра в Харькове

Бывший народный депутат Михаил Добкин начал досрочную агитацию на выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября. Так, горожанам раздают газеты с названием "Время Добкина". Примечательно, что издания напечатаны на русском.

Паломница Марченко

Жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, на которого недавно наложили санкции, Оксана Марченко в собственном фильме "Паломница" перевоплотилась в попрошайки. Она там просит милостыню под Покровским Голосеевским мужским монастырем в Киеве. Уже в следующем эпизоде Марченко в своем авто делится мыслями о нищих.

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