Керівництво Національної поліції, виявляється, настільки малозабезпечене, що мусить просити фінансової допомоги в Арсена Авакова. От він і виписав пів мільйона гривень допомоги 4 високопосадовцям.

Детальніше про курйозні випадки в Україні станом на вівторок, 6 квітня 2021 року – у програмі.

Цікаво Аваков виписав понад 400 тисяч допомоги 4 керівникам поліції, – "Слідство.Інфо"

Плагіат Шкарлета

Окружний адміністративний суд визнав, що в роботах Сергія Шкарлета немає плагіату. За позовом міністра освіти проти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, суд схвалив рішення про незаконність дій Комітету з питань етики.

До теми Шкарлет виграв суд проти НАЗЯВО щодо плагіату у своїх наукових роботах

Вибори мера у Харкові

Колишній народний депутат Михайло Добкін почав дочасну агітацію на виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня. Так, містянам роздають газети із назвою "Час Добкіна". Примітно, що видання надруковані російською.

Паломниця Марченко

Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, на якого нещодавно наклали санкції, Оксана Марченко у власному фільмі "Паломниця" перевтілилася у жебрачку. Вона там просить милостиню під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем у Києві. Вже у наступному епізоді Марченко у своєму авто ділиться думками про жебраків.

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