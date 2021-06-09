О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на среду, 9 июня – в программе.

Предыдущий выпуск Вєсті.UA: Зеленский анонсировал "Большое садоводство"

Отмена санкций ЕС против Януковича

В Евросоюзе аннулировали санкции, которые вводили против беглого президента Виктора Януковича и его сына Александра. Стоит отметить, что такое решение приняли впервые. В ЕС объяснили, почему решили это сделать.

Реструктуризация долга Украины

Депутаты из разных фракций просят Верховную Раду принять комплекс неотложных мер по практической реализации реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед Международным валютным фондом. Известно, что в 2021 году на погашение долга Украина потратит 627 миллиардов гривен

Больше выпусков программы "Вєсті.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 9 июня: смотрите видео