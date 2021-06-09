Про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на середу, 9 червня – у програмі.

Попередній випуск Вєсті.UA: Зеленський анонсував "Велике садівництво"

Скасування санкцій ЄС проти Януковича

У Євросоюзі анулювали санкції, які вводили проти президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра. Варто зазначити, що таке рішення ухвалили вперше. У ЄС пояснили, чому вирішили це зробити.

Реструктуризація боргу України

Депутати з різних фракцій просять Верховну Раду схвалити комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним валютним фондом. Відомо, що у 2021 році на погашення боргу Україна витратить 627 мільярдів гривень

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 9 червня: дивіться відео