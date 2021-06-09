Про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на середу, 9 червня – у програмі.
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Скасування санкцій ЄС проти Януковича
У Євросоюзі анулювали санкції, які вводили проти президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра. Варто зазначити, що таке рішення ухвалили вперше. У ЄС пояснили, чому вирішили це зробити.
Реструктуризація боргу України
Депутати з різних фракцій просять Верховну Раду схвалити комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним валютним фондом. Відомо, що у 2021 році на погашення боргу Україна витратить 627 мільярдів гривень
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