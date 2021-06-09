Мовиться про анулювання рішення Ради ЄС, ухваленого у 2019 році. Тобто фактично суд скасував санкції, які вже втратили чинність. Вони стосувалися заморожування активів.
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У суді пояснили, чим керувалися при ухваленні рішення. Мовляв, Раді ЄС не вдалося продемонструвати дотримання права на ефективний судовий захист.
"Мовиться про кримінальні процеси, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", – уточнили там.
Подробиці про рішення
В установі додали, що перед продовженням санкцій Рада ЄС повинна була перевірити, чи були дотримані права людини "на судовий розгляд в розумні терміни".
Адже у цьому випадку обмежувальні заходи застосовувалися упродовж декількох років. По суті – у зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням прокуратури.
"За цих обставин суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення санкцій Рада переконалася, що українські судові органи виконували ці права", – підсумували у повідомленні.
Росія відмовила в екстрадиції Януковича
Напередодні Росія відмовилася видати Україні президента-втікача за відповідним запитом Офісу генпрокурора. Втім, його там подадуть повторно.
У квітні Зеленський ввів у дію рішення РНБО про максимальні санкції щодо Януковича та його оточення. Відповідні обмеження діятимуть безстроково.