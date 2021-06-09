Мовиться про анулювання рішення Ради ЄС, ухваленого у 2019 році. Тобто фактично суд скасував санкції, які вже втратили чинність. Вони стосувалися заморожування активів.

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У суді пояснили, чим керувалися при ухваленні рішення. Мовляв, Раді ЄС не вдалося продемонструвати дотримання права на ефективний судовий захист.

"Мовиться про кримінальні процеси, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", – уточнили там.

Подробиці про рішення

В установі додали, що перед продовженням санкцій Рада ЄС повинна була перевірити, чи були дотримані права людини "на судовий розгляд в розумні терміни".

Адже у цьому випадку обмежувальні заходи застосовувалися упродовж декількох років. По суті – у зв'язку з триваючим  попереднім розслідуванням прокуратури.

"За цих обставин суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення санкцій Рада переконалася, що українські судові органи виконували ці права", – підсумували у повідомленні.

Росія відмовила в екстрадиції Януковича

Напередодні Росія відмовилася видати Україні президента-втікача за відповідним запитом Офісу генпрокурора. Втім, його там подадуть повторно.

У квітні Зеленський ввів у дію рішення РНБО про максимальні санкції щодо Януковича та його оточення. Відповідні обмеження діятимуть безстроково.