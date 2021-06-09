Мовиться про анулювання рішення Ради ЄС, ухваленого у 2019 році. Тобто фактично суд скасував санкції, які вже втратили чинність. Вони стосувалися заморожування активів.

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У суді пояснили, чим керувалися при ухваленні рішення. Мовляв, Раді ЄС не вдалося продемонструвати дотримання права на ефективний судовий захист.

"Мовиться про кримінальні процеси, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", – уточнили там.

Подробиці про рішення

В установі додали, що перед продовженням санкцій Рада ЄС повинна була перевірити, чи були дотримані права людини "на судовий розгляд в розумні терміни".

Адже у цьому випадку обмежувальні заходи застосовувалися упродовж декількох років. По суті – у зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням прокуратури.

Довідка. Це означає, що Рада ЄС мала обґрунтувати свої висновки про те, що відповідні права зацікавлених осіб були дотримані.

"За цих обставин суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення санкцій Рада переконалася, що українські судові органи виконували ці права", – підсумували у повідомленні.

Росія відмовила в екстрадиції Януковича

Напередодні Росія відмовилася видати Україні президента-втікача за відповідним запитом Офісу генпрокурора. Втім, його там подадуть повторно.

У квітні Зеленський ввів у дію рішення РНБО про максимальні санкції щодо Януковича та його оточення. Відповідні обмеження діятимуть безстроково.