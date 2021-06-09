Речь идет об аннулировании решения Совета ЕС, принятого в 2019 году. То есть, фактически суд отменил санкции, которые уже утратили силу. Они касались замораживания активов.

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В суде объяснили, чем руководствовались при принятии решения. Мол, Совету ЕС не удалось продемонстрировать соблюдение права на эффективную судебную защиту.

"Речь идет об уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинскими властями, и которые лежат в основе этого продолжения", – уточнили там.

Подробности о решении

В учреждении добавили, что перед продлением санкций Совет ЕС должен был проверить, были ли соблюдены права человека "на судебное разбирательство в разумные сроки".

Ведь в этом случае ограничительные меры применялись на протяжении нескольких лет. По сути – в связи с продолжающимся предварительным расследованием прокуратуры.

Справка. Это означает, что Совет ЕС должен был обосновать свои выводы о том, что соответствующие права заинтересованных лиц были соблюдены.

"При этих обстоятельствах суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия санкций Совет убедился, что украинские судебные органы выполняли эти права", – подытожили в сообщении.

Россия отказала в экстрадиции Януковича

Накануне Россия отказалась выдать Украине беглого президента по соответствующему запросу Офиса генпрокурора. Впрочем, его подадут повторно.

В апреле Зеленский ввел в действие решение СНБО о максимальных санкциях в отношении Януковича и его окружения. Соответствующие ограничения будут действовать бессрочно.