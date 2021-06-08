Про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на вівторок, 8 червня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Ахметов здивується, якщо виявиться олігархом

Венеційська комісія розкритикувала плани Верховної Ради

Венеційська комісія не підтримує зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", які підготувала Верховна Рада. Ухвалений документ, на думку голови комісії Джанні Букіккіо, може вбити судову реформу.

Держдуму Росії образив законопроєкт Зеленського

Депутати Держдуми Росії відреагували на законопроєкт Володимира Зеленського про національні меншини в Україні. У спільній заяві вони назвали документ "кричущою провокацією". Мовляв, виключення росіян з переліку корінних народів України – це "образа історичної пам'яті".

До теми Чергова істерика: Держдума Росії обурилася законопроєктом Зеленського про корінні народи

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 червня: дивіться відео