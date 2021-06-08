О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на вторник, 8 июня – в программе.

Интересно Вести.UA Ахметов удивится, если окажется олигархом

Венецианская комиссия раскритиковала планы Верховной Рады

Венецианская комиссия не поддерживает изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", которые подготовила Верховная Рада. Принятый документ, по мнению председателя комиссии Джанни Букиккио, может убить судебную реформу.

Госдуму России оскорбил законопроект Зеленского

Депутаты Госдумы России отреагировали на законопроект Владимира Зеленского о национальных меньшинствах в Украине. В совместном заявлении они назвали документ "вопиющей провокацией". Мол, исключение россиян из перечня коренных народов Украины – это "оскорбление исторической памяти".

К теме Очередная истерика: Госдума России возмутилась законопроектом Зеленского о коренных народах

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 8 июня: смотрите видео