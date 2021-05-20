О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 20 мая – в программе.

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Смена кадров в правительстве

Верховная Рада приняла решение уволить трех министров и избрать новых. В частности главой Министерства здравоохранения стал Виктор Ляшко. Министром инфраструктуры избрали Александра Кубракова, а министром экономики стал Алексей Любченко.

Повторная защита Кивы

Одиозного нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву могут отправить на повторную защиту диссертации. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, доктор философии по праву Владимир Мартыненко.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 20 мая 2021 года: смотрите видео