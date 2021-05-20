Реакция ОП на скандал вокруг вышиванки

Советник президента подчеркнул, что украинская культура значительно богаче, чем "советские представления о ней". Она – не какой-то один образ, одна модель или узор.

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Можно просто погуглить, что такое, например, клембовская вышивка, какие бывают техники вышивки, варианты кроя и как менялась вышиванка в разные исторические периоды. Настоящая культура всегда богаче, чем поверхностные представления о ней. Это различные региональные особенности, в том числе и современные интерпретации региональных особенностей,

– заявил Подоляк.

Он пояснил, что автором вышиванок президентской четы является украинский дизайнер Артем Климчук.

"Если бы наши люди немного больше времени уделяли изучению своей же культуры, чем хайпу в интернете, знаний об украинских традициях было бы больше", – отметил советник президента.

Что не так с вышиванкой Зеленского

20 мая глава государства опубликовал в своем твиттере поздравление с Днем вышиванки. К сообщению он прикрепил фото с женой. На нем Зеленские были в вышиванках с одинаковым минималистичным орнаментом красного цвета.

Однако рубашка президента напомнила украинцам российскую косоворотку. Все потому, что разрез был сбоку, а не по середине.

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