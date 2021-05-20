Реакція ОП на скандал довкола вишиванки

Радник президента наголосив, що українська культура значно багатша, ніж "радянські уявлення про неї". Вона – не якийсь один образ, одна модель чи візерунок.

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Можна просто погуглити, що таке, наприклад, клембівська вишивка, які бувають техніки вишивки, варіанти крою і як змінювалася вишиванка в різні історичні періоди. Справжня культура завжди багатша, ніж поверхові уявлення про неї. Це різні регіональні особливості, зокрема й сучасні інтерпретації регіональних особливостей,

– заявив Подоляк.

Він пояснив, що автором вишиванок президентського подружжя є український дизайнер Артем Климчуком.

"Якби наші люди трохи більше часу приділяли вивченню своєї ж культури, ніж хайпу в інтернеті, знань про українські традиції було би більше", – зауважив радник президента.

Що не так з вишиванкою Зеленського

20 травня глава держави опублікував у своєму твітері привітання з Днем вишиванки. До допису він прикріпив фото з дружиною. На ньому Зеленські були у вишиванках з однаковим мінімалістичним орнаментом червоного кольору.

Однак сорочка президента нагадала українцям російську косоворотку. Все тому, що розріз був збоку, а не по середині.

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