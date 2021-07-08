Еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 8 июля – читайте дальше.

К теме Вести.UA 5 гетман Украины открыл в себе географа

Зеленский ошеломил темпами реформ

Владимир Зеленский заявил, что Украина быстрее всех по реформам в Европе. "Мы быстрые, минимально бюрократические, понимаем цену времени", – сказал он.

Верещук пригрозила Шуфрича

Ирина Верещук на своей странице в фейсбуке "публично предупредила" Нестора Шуфрича. Это произошло после того, как в эфире одного из украинских телеканалов нардеп от ОПЗЖ начал передразнивать ее.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести.UA" за 8 июля 2021: смотрите видео