Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 7 июля – читайте далее.

К теме Вести.UA: Московский патриархат просит у Украины деньги

"Украинское" совещание в Одессе

В Одесском городском совете решили провести аппаратное совещание на украинском языке. Однако у депутатов возникли проблемы во время попыток разговаривать на государственном языке. Начальник управления капитального строительства Борис Панов не смог вспомнить нужное слово на украинском, поэтому просто "завис".

Декоммунизация от Арахамии

Давид Арахамия заявил, что принципы фракции "Слуга народа" и Коммунистической партии Китая похожи, поскольку их девизом является "служение народу". Однако политсила и в самом деле может иметь несколько очень неожиданных совпадений с китайскими коммунистами. В частности, один из них может помочь Владимиру Зеленскому.

Усилия Кирилла для мира в Украине

Депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский высказался о религии. По его словам, РПЦ никоим образом не связана с политикой Кремля и несет только разумное, доброе и вечное. В то же время патриарх Кирилл делает все возможное для мира в Украине.

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