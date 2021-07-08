Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 8 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: 5 гетьман України відкрив у собі географа

Зеленський приголомшив темпами реформ

Володимир Зеленський заявив, що Україна швидша за всіх за реформами у Європі. "Ми швидкі, мінімально бюрократичні, розуміємо ціну часу", – сказав він.

Верещук пригрозила Шуфричу

Ірина Верещук на своїй сторінці у фейсбуці "публічно попередила" Нестора Шуфрича. Це сталося після того, як в ефірі одного з українських телеканалів нардеп від ОПЗЖ почав передражнювати її.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 8 липня 2021 року: дивіться відео