Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 8 липня – читайте далі.
До теми Вєсті.UA: 5 гетьман України відкрив у собі географа
Зеленський приголомшив темпами реформ
Володимир Зеленський заявив, що Україна швидша за всіх за реформами у Європі. "Ми швидкі, мінімально бюрократичні, розуміємо ціну часу", – сказав він.
Верещук пригрозила Шуфричу
Ірина Верещук на своїй сторінці у фейсбуці "публічно попередила" Нестора Шуфрича. Це сталося після того, як в ефірі одного з українських телеканалів нардеп від ОПЗЖ почав передражнювати її.
Випуск програми "Вєсті.UA" за 8 липня 2021 року: дивіться відео