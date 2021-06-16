Какие еще события произошли в Украине в среду, 16 июня – в программе.

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Депутатов вакцинируют препаратом Pfizer

Народных депутатов будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer, которую считают одной из лучших в мире. Парламентариям уже поступило приглашение на вакцинацию. Первую дозу уже получил нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук.

На борьбу с коронавирусом хотят выделить деньги от растаможки евроблях

Правительство предложит Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 миллиарда гривен на программу борьбы с коронавирусом, в частности на закупку вакцин. Дополнительные средства будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах.

Обратите внимание На борьбу с COVID-19 хотят выделить 1,4 миллиарда гривен от растаможивания евроблях

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