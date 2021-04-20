Вєсті.UA: Илья Кива решил полететь в космос
У нардепа от партии ОПЗЖ Ильи Кивы появилось влечение к "космическому". В частности, он стал знатоком в области медицины и освоения космоса.
Источник:"Вєсті.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 20 апреля – читайте далее.
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Визит "слуги народа" к Лукашенко
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь, чтобы встретиться с Александром Лукашенко. Уже там у депутата не хватало комплиментов для самопровозглашенного президента.
Громкое празднование митрополита
Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Московского патриархата Павел отпраздновал юбилей. Он встречал гостей в своей резиденции в монастыре. Все они были без масок и не соблюдали карантин.
Тищенко в очередной раз напомнил о себе
Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил громкое празднование по случаю Дня рождения жены, несмотря на усиленные карантинные ограничения. В ответ на это председатель Партии Александр Корниенко заявил, что сейчас от Тищенко ожидают объяснений.
Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 20 апреля 2021 года: смотрите видео
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