Вєсті.UA: Ілля Кива вирішив полетіти у космос
У нардепа від партії ОПЗЖ Іллі Киви з'явився потяг до "космічного". Зокрема, він став знавцем у галузі медицини та освоєння космосу.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 20 квітня – читайте далі.
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Візит "слуги народу" до Лукашенка
Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко поїхав у Білорусь, щоб зустрітись з Олександром Лукашенком. Вже там у депутата не бракувало компліментів для самопроголошеного президента.
Гучне святкування митрополита
Настоятель Києво-Печерської Лаври, митрополит Московського патріархату Павло відсвяткував ювілей. Він зустрічав гостей у своїй резиденції в монастирі. Усі вони були без масок та не дотримувались карантину.
Тищенко вкотре нагадав про себе
Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував гучне святкування з нагоди дня народження дружини, попри посилені карантинні обмеження. У відповідь на це голова партії Олександр Корнієнко заявив, що наразі від Тищенка очікують пояснень.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 квітня 2021 року: дивіться відео
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