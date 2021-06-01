О других курьезные событиях, которые произошли в Украине по состоянию на вторник, 1 июня – в программе.

К теме Вести.UA В Украине Президентский университет будет готовить людей будущего

Добкин "активно" продвигает кампанию

Предвыборная кампания Михаила Добкина продолжается. На этот раз он организовал праздник в Харькове по случаю Дня защиты детей. В то же время он дарил Pop IT и развлекался вместе с детьми.

Дубинский переживает за отношения с Беларусью

Бывший депутат "Слуги народа" Александр Дубинский начал защищать Беларусь от санкций. По его словам, вводя санкции создают основания для того, чтобы ухудшились торгово-экономические отношения.

Шария лишили статуса беженца

Литва лишила пророссийского блогера Анатолия Шария статуса беженца. Он обжаловал соответствующее решение, однако в случае неудачи Шарию всегда могут выдать российское гражданство.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 1 июня: смотрите видео