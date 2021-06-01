Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на вівторок, 1 червня – у програмі.
До теми Вєсті.UA: В Україні Президентський університет готуватиме людей майбутнього
Добкін "активно" просуває кампанію
Передвиборча кампанія Михайла Добкіна триває. Цього разу він організував свято у Харкові з нагоди Дня захисту дітей. Водночас він дарував Pop IT та розважався разом з дітьми.
Дубінський переживає за стосунки з Білоруссю
Колишній депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський почав захищати Білорусь від санкцій. За його словами, вводячи санкції створюють підстави для того, щоб погіршилися торгово-економічні відносини.
Шарія позбавили статусу біженця
Литва позбавила проросійського блогера Анатолія Шарія статусу біженця. Він оскаржив відповідне рішення, проте у випадку невдачі Шарію завжди можуть видати російське громадянство.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 1 червня: дивіться відео