Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на вівторок, 1 червня – у програмі.

До теми Вєсті.UA: В Україні Президентський університет готуватиме людей майбутнього

Добкін "активно" просуває кампанію

Передвиборча кампанія Михайла Добкіна триває. Цього разу він організував свято у Харкові з нагоди Дня захисту дітей. Водночас він дарував Pop IT та розважався разом з дітьми.

Дубінський переживає за стосунки з Білоруссю

Колишній депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський почав захищати Білорусь від санкцій. За його словами, вводячи санкції створюють підстави для того, щоб погіршилися торгово-економічні відносини.

Шарія позбавили статусу біженця

Литва позбавила проросійського блогера Анатолія Шарія статусу біженця. Він оскаржив відповідне рішення, проте у випадку невдачі Шарію завжди можуть видати російське громадянство.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 1 червня: дивіться відео