Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на понеділок, 31 травня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Марченко "раптово" зустріла вовка

Скандал у Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України виник новий скандал. Він пов'язаний з дозволом для захисту дисертації журналістці Олесі Яремчук. Додамо, що вона нещодавно розповіла свою історію про корупцію під час аспірантури.

Позбавлення Лукашенка звання

Вчена рада Київського національного університету ім. Тараса Шевченка позбавить самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу. Це станеться вже 7 червня.

Качура та згущене молоко

Нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Качура сумує через бойкотування білоруських продуктів. Йому шкода, що не зможе більше купувати білоруське згущене молоко. Ця думка "приводить його в жах".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 31 травня: дивіться відео