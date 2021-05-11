Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в очередной раз отметился заявлениями. 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, он сказал, что "возложил цветы к городу-герою Москве".

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на вторник, 11 мая – в программе.

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Степанов объявил о новой поставке вакцины Pfizer

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина законтрактовала 42 миллиона доз вакцин от разных компаний. Из них 20 миллионов – от Pfizer-BioNTech. Препараты против коронавируса должны доставить до конца 2021 года. Ближайшая партия вакцины должна прибыть до конца мая.

К теме Украина договорилась о 20 миллионах доз вакцины Pfizer, – Степанов

"Слуга народа" Шевченко провел соцопрос

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который в апреле 2021 года ездил к Александру Лукашенко, опросил людей относительно их отношения к самопровозглашенному президенту Беларуси. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

В Кабмине заявили о стабилизации цен на гречку

В Кабинете Министров заявили, что стабилизировали цены на гречку благодаря введению государственной поддержки аграриев. Поэтому в течение апреля 2021 года цены снизились на 0,4% – до 40 гривен за килограмм.

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