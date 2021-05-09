Представительство партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Донецкой области разместило в Сети объявление об участии в марше "Бессмертного полка" в Славянске за деньги. Пророссийская политсила описала подробную инструкцию, что делать и как получить оплату.

Пока объявление представители ОПЗЖ удалили, однако его сохранил активист из Славянска Дмитрий Браславский.

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Предложение ОПЗЖ за деньги принять участие в марше

Партия в Фейсбуке обратилась к жителям Славянска с "выгодной" просьбой присоединиться 9 мая к их акциям.

9 мая, в 8: 00 на центральной площади Славянска состоится акция "Бессмертного полка". Перед началом, в 7:45 нужно будет получить таблички с фотографиями убитых советских солдат,

– говорилось в сообщение.

Эти таблички должны были выдавать за горисполкомом, вблизи кафе "Белая ночь". Люди должны были после получения подписаться в списке координаторов.

Кроме того, в ОПЗЖ подчеркивали, что не оставят своих сторонников без вознаграждения – 10 мая, с 9:00 до 13:00 в офисе ОПЗЖ будут выдавать деньги за участие в марше.

Информация ОПЗЖ о платном участии в акции / Скриншот из Фейсбука Дмитрия Браславского

Что такое "Бессмертный полк"

Это российская пропагандистская общественная организация. Ее зарегистрировали в 2011 году в Томске 3 журналиста. Организация проводит одноименные акции-марши с портретами и выступлениями-чествованием участников войны.

Изначальной целью общественной организации было собирание историй военных через собственный сайт. В России и в пророссийских кругах, за пределами России, акция в основном позиционируется как патриотическая, в других странах – как провокационная и спекулятивная.

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