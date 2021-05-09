Представництво партії "Опозиційна платформа – за життя" на Донеччині розмістило в мережі оголошення про участь у марші "Безсмертного полку" у Слов'янську за гроші. Проросійська політсила описала детальну інструкцію, що робити та як отримати оплату.

Наразі оголошення представники ОПЗЖ видалили, однак його зберіг активіст зі Слов'янська Дмитро Браславський.

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Пропозиція ОПЗЖ за гроші взяти участь у марші

Партія у фейсбуці звернулася до жителів Слов'янська з "вигідним" проханням долучитися 9 травня до їхніх акцій.

9 травня, о 8:00 на центральній площі Слов'янська відбудеться акція "Безсмертного полку". Перед початком, о 7:45 потрібно буде отримати таблички з фотографіями вбитих радянських солдатів,

– йшлося у повідомлення.

Ці таблички мали видавати за міськвиконкомом, поблизу кафе "Біла ніч". Люди повинні були після отримання підписатися у списку координаторів.

Крім того, в ОПЗЖ наголошували, що не залишать своїх прихильників без винагороди – 10 травня, з 9:00 до 13:00 в офісі ОПЗЖ будуть видавати гроші за участь у марші.



Інформація ОПЗЖ про платну участь в акції / Скриншот з фейсбуку Дмитра Браславського

Що таке "Безсмертний полк"

Це російська пропагандистська громадська організація . Її зареєстрували у 2011 році в Томську 3 журналісти. Організація проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануваннями учасників війни.

. Її зареєстрували у 2011 році в Томську 3 журналісти. Організація проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануваннями учасників війни. Початковою метою громадської організації було збирання історій військових через власний сайт. У Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах – як провокативна та спекулятивна.

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