ОПЗЖ обіцяла грошову винагороду учасникам своїх маршів до 9 травня
Представництво партії "Опозиційна платформа – за життя" на Донеччині розмістило в мережі оголошення про участь у марші "Безсмертного полку" у Слов'янську за гроші. Проросійська політсила описала детальну інструкцію, що робити та як отримати оплату.
Джерело:фейсбук Дмитра Браславського
Наразі оголошення представники ОПЗЖ видалили, однак його зберіг активіст зі Слов'янська Дмитро Браславський.
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Пропозиція ОПЗЖ за гроші взяти участь у марші
Партія у фейсбуці звернулася до жителів Слов'янська з "вигідним" проханням долучитися 9 травня до їхніх акцій.
9 травня, о 8:00 на центральній площі Слов'янська відбудеться акція "Безсмертного полку". Перед початком, о 7:45 потрібно буде отримати таблички з фотографіями вбитих радянських солдатів,
– йшлося у повідомлення.
Ці таблички мали видавати за міськвиконкомом, поблизу кафе "Біла ніч". Люди повинні були після отримання підписатися у списку координаторів.
Крім того, в ОПЗЖ наголошували, що не залишать своїх прихильників без винагороди – 10 травня, з 9:00 до 13:00 в офісі ОПЗЖ будуть видавати гроші за участь у марші.
Інформація ОПЗЖ про платну участь в акції / Скриншот з фейсбуку Дмитра Браславського
Що таке "Безсмертний полк"
- Це російська пропагандистська громадська організація. Її зареєстрували у 2011 році в Томську 3 журналісти. Організація проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануваннями учасників війни.
- Початковою метою громадської організації було збирання історій військових через власний сайт. У Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах – як провокативна та спекулятивна.
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